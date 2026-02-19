Ein Mann hält ordnungsgemäß, weil die Ampel rot war. Ein anderer Verkehrsteilnehmer übersieht ihn und verursacht so einen Unfall.

Ein 50 Jahre alter Mann übersah, dass das Auto vor seinem hielt. Nun wird gegen ihn ermittelt. (Symbolbild)

Erfurt - Bei einem Verkehrsunfall in Erfurt ist ein Mann verletzt und daraufhin in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 25-Jährige habe auf der Stotternheimer Straße am Mittwoch an einer roten Ampel gehalten, teilte die Polizei mit. Dies habe ein 50-Jähriger übersehen, der hinter ihm gefahren sei. Daraufhin kollidierten die Autos der beiden, wie es weiter hieß.

Der 25 Jahre alte Mann sei mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen den 50-Jährigen werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, hieß es. Bei dem Unfall sei ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro entstanden.