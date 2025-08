Bereits am Wochenende wurden Dienstfahrzeuge der Arbeitsagentur schwer beschädigt. Unbekannte warfen unter anderem die Scheiben mit einem Backstein ein. Der Schaden: rund 100.000 Euro.

Gera - Bei der Arbeitsagentur in Gera sind fünf Dienstfahrzeuge von Unbekannten demoliert worden. Nach ersten Vermutungen seien die Fahrzeugscheiben mit einem Backstein eingeschlagen worden, teilte die Polizei mit. Auch die Karosserien seien zum Teil stark beschädigt worden. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro aus. Die Fahrzeuge seien über das Wochenende in einem Parkhaus abgestellt gewesen.