Ringe - Bei einem Frontalzusammenstoß in Ringe im Landkreis Grafschaft Bentheim ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Sie geriet mit ihrem Wagen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und lenkte so stark gegen, dass sie auf die Gegenfahrbahn geriet, wie die Polizei mitteilte. Dort kam es am Abend zur Kollision mit einem anderen Fahrzeug. Dessen Fahrer sei nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt, hieß es. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr seien am Einsatzort.