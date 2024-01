Autos, Ausbildung und Tuning: Messe bis Sonntag in Erfurt

Besucher stehen zwischen Autos in einer Messehalle auf der Automobil Messe Erfurt.

Erfurt - Neue Automodelle, Ausbildungsangebote, Mobilitätskonzepte und Tuning - das bietet die am Freitag in Erfurt eröffnete Automobilmesse. Bis Sonntag präsentieren sich auf dem Messegelände der Thüringer Landeshauptstadt nach Angaben der Veranstalter etwa 130 Aussteller - so viele wie noch nie bei der Messe, die ihre 16. Auflage erlebt. Es gehe um neue Trends bei der Elektromobilität und oder beim Autotuning, aber auch um Konzepte für die Stadtentwicklung.

Nach Angaben des Messeveranstalters sind zum Saisonbeginn 37 Automobilmarken in drei Messehallen vertreten. Einen Schwerpunkt bildeten alternative Antriebskonzepte. Die Bandbreite der vollelektrischen Neuheiten sei in diesem Jahr besonders groß.

Auf der Messe stellt sich auch das Thüringer Kfz-Handwerk vor - mit Job- und Ausbildungsangeboten. Ausbilder und Azubis regionaler Autohäuser sowie Ausbildungsberater des Handwerks ständen auf dem Messestand „Praxis trifft Zukunft - Das Kfz-Handwerk in Thüringen“ Rede und Antwort.