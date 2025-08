Haren - Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos an einer Kreuzung ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Die 84-Jährige wurde bei dem Unfall am Morgen in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte sie beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Auto übersehen. Der Unfall ereignete sich den Angaben nach in Haren im Emsland kurz vor der niederländischen Grenze.

Rettungskräfte befreiten die Frau aus ihrem Auto, die daraufhin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die beiden 34 Jahre alten Insassen des anderen Autos wurden leicht verletzt.