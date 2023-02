Suhl - Eine Autofahrerin aus Bayern hat sich am Samstag auf der Autobahn 73 kurz vor dem Dreieck Suhl mit ihrem Fahrzeug überschlagen und dabei schwer verletzt. Die 25-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Thüringer Autobahnpolizei mitteilte. Weil in ihrem Auto Medikamente gefunden wurden, die die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt haben könnten, sei bei der Frau eine Blutentnahme angeordnet worden. Es wurde nach Polizeiangaben gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet.

Der Autobahnabschnitt der A73 in Richtung Suhl musste für die Rettungs- und Bergemaßnahmen am Samstagmorgen für etwa eine Stunde voll und für eine weitere Stunde teilweise gesperrt werden. Es kam zeitweise zu Stau.

Das Fahrzeug der Frau sei von der Fahrbahn abgekommen, mit der Leitplanke kollidiert und habe sich überschlagen, berichtete die Polizei. Nach etwa 80 Metern sei das Auto am Rand der Strecke zum Stehen gekommen. Den Sachschaden bezifferte sie auf etwa 23.000 Euro.