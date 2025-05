Bei Wittstock/Dosse überqueren mehrere Wildtiere die Fahrbahn. Ein Autofahrer will einen Zusammenstoß verhindern, wird jedoch schwer verletzt.

Heiligengrabe - Ein Autofahrer musste in der Nähe von Wittstock/Dosse (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) mehreren Wildtieren ausweichen und ist mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren. Die Tiere überquerten in der Nacht zu Samstag die Straße zwischen den Orten Heiligengrabe und Kemnitz, wie die Polizei mitteilte.

Der 37 Jahre alte Autofahrer kam demnach beim Versuch, den Tieren auszuweichen, mit seinem Wagen von der Straße ab. Er wurde schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. Am Auto und am Straßenbaum entstand ein hoher Schaden. Tiere wurden nicht verletzt, wie es hieß. Um welche Tiere es sich handelte, war zunächst nicht bekannt.