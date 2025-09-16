Auf einer Kreuzung krachen ein Müllauto und ein Kleintransporter zusammen. Das hat schlimme Folgen.

Bei der Kollision eines Müllfahrzeugs mit einem Kleintransporter ist ein 59-Jähriger gestorben. (Symbolbild)

Ostercappeln - Ein Autofahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Müllfahrzeug im Landkreis Osnabrück gestorben. Der 59-Jährige erlag am Dienstagmorgen bei Ostercappeln noch vor Ort seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte der 41 Jahre alte Fahrer des Müllwagens die Vorfahrt des Kleintransporters missachtet. Auf der Kreuzung prallten beide Fahrzeuge zusammen.

Der Fahrer des Abfalltransporters wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallursache war zunächst unklar, möglicherweise war die Sicht durch ein hohes Maisfeld eingeschränkt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.