Könnern - Ein Autofahrer ist bei Könnern (Salzlandkreis) mit seinem Wagen frontal gegen einen Brückenpfeiler der Autobahn 14 gefahren und ums Leben gekommen. Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache am Dienstagvormittag die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw sei in Flammen aufgegangen, der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Auf Grund der Beschädigungen des Brückenpfeilers musste auf der A14 eine Fahrspur gesperrt werden.