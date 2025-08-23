Lichtenau - Bei einem Verkehrsunfall in Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen) hat sich ein Autofahrer schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte ein 71-Jähriger am Freitagnachmittag links abbiegen und nahm dabei einem entgegenkommenden Fahrzeug die Vorfahrt. Während der Unfallverursacher leicht verletzt wurde, ist der 38-jährige Fahrer des zweiten Pkw schwer verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt. Beide Fahrzeuge sind laut Polizei nicht mehr fahrbereit.