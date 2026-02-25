weather wolkig
  3. Unfälle: Autofahrer kracht in Lkw - schwer verletzt

Unfälle Autofahrer kracht in Lkw - schwer verletzt

Ein Lkw fährt in einen Kreisverkehr und bremst ab. Ein nachfolgender Autofahrer schaltet offenbar zu spät.

Von dpa 25.02.2026, 09:33
Ein Autofahrer hat einen abbremsenden Lkw übersehen. (Archivbild)
Bad Klosterlausnitz - Ein 48-Jähriger ist mit seinem Auto in einen abbremsenden Lkw gekracht und schwer verletzt worden. Der 64-jährige Fahrer eines Lastwagens habe vor einem Kreisverkehr an der Autobahnauffahrt zur A9 bei Bad Klosterlausnitz (Saale-Holzland-Kreis) bremsen müssen, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer habe das offenbar zu spät gemerkt und sei in den Lkw gefahren. Er wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.