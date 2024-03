Königswartha - Ein 33-Jähriger ist in der Nacht auf der Bundesstraße 96 bei Königswartha im Landkreis Bautzen gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Der Mann hat kurz vor dem Ort Caminau aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen verloren, der von der Straße abkam und gegen einen Baum fuhr, wie die Polizeidirektion Görlitz am Freitag mitteilte. Danach starb der Fahrer trotz sofortiger Rettungsversuche an Ort und Stelle. Ein anderer Pkw wurde den Angaben nach durch umherfliegende Fahrzeugteile und ein Rad beschädigt, das auf der Straße lag. Es sei ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro entstanden. Die Straße wurde von einer Spezialfirma gereinigt.