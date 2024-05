Autofahrer gerät in Jena in Gegenverkehr: 59-Jährige stirbt

Jena - Eine 59 Jahre alte Frau ist nach einem Zusammenstoß von zwei Autos im Westen von Jena gestorben - ein Mann ist mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten. Der 30 Jahre alte Unfallverursacher wurde schwer verletzt, wie die Landeseinsatzzentrale am Mittwochmorgen mitteilte. Er sei am frühen Dienstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache auf der B7 in den Gegenverkehr geraten, hieß es. Dort stieß sein Pkw den Angaben zufolge frontal mit dem Auto der Frau zusammen. Die Straße war laut Polizei für mehr als sechs Stunden gesperrt.