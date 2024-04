Autofahrer flieht vor Polizei in Köthen

Köthen - In Köthen ist ein Autofahrer vor der Polizei geflüchtet, als diese ihn in der Nacht zu Sonntag kontrollieren wollte. Der Mann sei ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer durch die Innenstadt gefahren, teilte die Polizei mit. An einer roten Baustellenampel sei er abrupt gestoppt und habe noch eine Bierflasche aus dem Auto geworfen. Dann sei der Fahrer durch die Beamten aus dem Auto geholt worden. Eine Atemalkoholkontrolle habe 1,05 Promille ergeben.