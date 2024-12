Autofahrer fährt Fußgängerinnen an und flüchtet

Gotha - Bei einem Unfall sind in Gotha zwei Fußgängerinnen verletzt worden, eine von ihnen schwer. Ein noch unbekanntes Auto hatte am Montagabend die beiden 68-Jährigen beim Abbiegen gestreift, wie die Polizei mitteilte. Eine der beiden Frauen kam dabei zu Fall und wurde aufgrund ihrer schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des Autos flüchtete nach dem Unfall und blieb vorerst unbekannt. Die Polizei sucht daher nach Zeugen des Unfalls.