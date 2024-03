Wilkau-Haßlau - Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein soll sich ein Autofahrer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei von Wilkau-Haßlau nach Zwickau geliefert haben. Der 32-Jährige habe zunächst eine Verkehrskontrolle ignoriert und sei mit hoher Geschwindigkeit davongefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei soll er am Samstagmittag an mehreren Kreuzungen rote Ampeln überfahren haben. In Zwickau konnte die Polizei den Mann schließlich stoppen.

Bei einem Drogentest wurden Amphetamine und Opiate festgestellt. Außerdem soll der Mann das Auto eines anderen benutzt haben, ohne die Erlaubnis dafür zu haben. Zudem habe er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen gewehrt und versucht, die Beamten zu bespucken.

Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen illegalen Fahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel, Diebstahls sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eröffnet.