Im Parkhaus in den Neukölln Arcaden bricht ein Feuer aus. Die Feuerwehr ist mit Dutzenden Einsatzkräften vor Ort. Das Einkaufscenter wird geräumt.

Autobrände in Parkhaus von Neukölln Arcaden - Räumung

Berlin - Die Neukölln Arcaden sind am Abend geräumt worden, weil im Parkhaus mehrere Autos gebrannt haben. Es standen sechs Fahrzeuge im Parkdeck 2 in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Rund 90 Einsatzkräften löschten von verschiedenen Seiten, wie ein Sprecher sagte. Am späteren Abend war der Brand unter Kontrolle.

Wegen der starken Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung wurde eine Warnung über KatWarn und Nina ausgegeben. Die Feuerwehr war um 17.51 Uhr alarmiert worden. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. Ein Feuerwehrmann sei mit einer Hitze-Erschöpfung vom Rettungsdienst behandelt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.