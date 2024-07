In Trusetal gerät ein Auto in den Gegenverkehr und stößt dort mit einem Lastwagen zusammen. Der Fahrer des Wagens stirbt noch an der Unfallstelle, die Polizei ermittelt.

Brotterode-Trusetal - Ein Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen in Brotterode-Trusetal (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) tödlich verletzt worden. Der Autofahrer geriet mit seinem Wagen in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur, wie die Polizei mitteilte. Es kam zur Kollision, bei der der Mann in seinem Wagen eingeklemmt wurde. Er starb an der Unfallstelle. Die Lkw-Fahrerin blieb unverletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt, wie es hieß.