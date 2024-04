Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug „Feuerwehr“ zu lesen.

Berlin - Ein Auto und ein Lkw haben am frühen Mittwochmorgen in Alt-Treptow gebrannt. Ein Anwohner rief die Feuerwehr, als er Feuer im Fahrerraum eines geparkten Autos bemerkte, wie die Polizei Berlin am Mittwoch mitteilte. Das Feuer griff auf das gesamte Auto über und beschädigte zwei weitere Autos sowie einen Baum, hieß es.

Während des Löschens bemerkten die Feuerwehrleute den Angaben zufolge, dass etwa 200 Meter weiter die Fahrerkabine eines Lasters brannte. Die Polizei prüft nun, ob die beiden Brände miteinander zusammenhängen und ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.