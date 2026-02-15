Eine Frau wird schwer verletzt bei einem Autounfall in der Prignitz. Auch zwei Kinder und der Fahrer sind betroffen.

Gumtow - Alle vier Insassen eines Autos aus Berlin sind bei einem Unfall in der Prignitz verletzt worden, eine Frau schwer. Das Fahrzeug sei aus bisher ungeklärter Ursache am Samstag auf der Bundesstraße 5 zwischen Gumtow und Döllen ins Schleudern geraten, nach rechts von der Straße abgekommen und habe sich überschlagen, teilte die Polizei mit.

Die 43-jährige Beifahrerin sei mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gekommen. Sie schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Zwei Kinder im Alter von 6 und 15 Jahren sowie der 44 Jahre alte Fahrer erlitten demnach leichte Verletzungen. Die Unfallstelle war zwischenzeitlich gesperrt.