Mühlhausen - Ein 35 Jahre alter Mann ist bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 249 zwischen dem Mühlhäuser Ortsteil Eigenrieden und dem Südeichsfelder Ortsteil Katharinenberg (Unstrut-Hainich-Kreis) ums Leben gekommen. Eine 39 Jahre alte Frau, die ebenfalls im Auto saß, wurde lebensbedrohlich verletzt, wie die Landeseinsatzzentrale der Polizei mitteilte.

Das Auto kam demnach am Samstagnachmittag aus ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau wurde aus dem Wagen geschleudert, wie es hieß. Feuerwehrleute schnitten den Mann aus dem Fußraum des Wagens heraus. Wer am Steuer des Autos saß, blieb zunächst unklar. Die Polizisten schätzten den Sachschaden auf 24.000 Euro.