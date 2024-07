Ein 42-Jähriger kommt mit seinem Auto in Buttstädt von der Straße ab und fährt gegen einen Baum.

Ein 42-Jähriger hat sich mit seinem Auto in Buttstädt überschlagen. (Symbolbild)

Buttstädt - Ein 42 Jahre alter Autofahrer ist in Buttstädt (Landkreis Sömmerda) von der Straße abgekommen und hat sich mit dem Wagen überschlagen. Der Mann kam am Samstag schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei Sömmerda am Sonntag mitteilte. Der Fahrer war aus ungeklärter Ursache mit seinem Wagen gegen einen Leitpfosten und einen Baum gefahren, wie es hieß. Das Auto sei auf dem Dach liegen geblieben.