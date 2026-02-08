Mit seinem Auto verliert ein Mann im Kyffhäuserkreis die Kontrolle. Er landet in einem Gleisbett - und macht sich aus dem Staub.

Bad Frankenhausen/Kyffhäuser - Ein 40-Jähriger hat sich im Kyffhäuserkreis unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto überschlagen. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer auf einer Landstraße in Esperstedt (Bad Frankenhausen/Kyffhäuser) in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Fahrzeug kam von der Straße ab, überschlug sich und landete in einem Gleisbett.

Anschließend soll sich der Mann vom Unfallort entfernt haben, ohne den Unfall zu melden. Die Polizei konnte den Angaben nach kurze Zeit später ausfindig machen. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 1,66 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Das Auto wurde abgeschleppt.