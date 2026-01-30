Ein Kind rutscht in Weimar vor einem geparkten Auto aus, kurz danach startet der Wagen. Der Fahrer sieht den Jungen nicht.

Weimar - Ein Autofahrer hat in Weimar einen Jungen überfahren. Der Elfjährige wurde bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Das Kind war ersten Erkenntnissen zufolge vor dem geparkten Auto ausgerutscht und suchte dann dort nach einem Schlüssel. Der 65 Jahre alte Autofahrer fuhr mit seinem Wagen aut Polizei in dem Moment los, sah den Jungen nicht und überfuhr ihn.