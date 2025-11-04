Plötzlich ist das Auto weg: Warum der Wagen eines Schiffsführers plötzlich im Mittellandkanal landet – und weshalb die Schifffahrt durch den Vorfall nicht gefährdet ist.

Ein Auto stürzt von einem Schiff und versinkt im Wasser. (Archivbild)

Bülstringen - Ein Auto ist in Bülstringen (Landkreis Börde) von einem Güterschiff in den Mittellandkanal gestürzt. Der Unfall habe sich während des Verladens aufgrund eines technischen Defekts am Kran ereignet, teilte die Polizei mit. Der Wagen des Schiffsführers sei dabei im Mittellandkanal versunken. Verletzt wurde niemand.

Vertreter vom Umweltamt, Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, Feuerwehr und Wasserschutzpolizei waren am Einsatzort, wie es hieß. Der Wagen befinde sich außerhalb des Fahrwassers und stelle dadurch keine Gefährdung der Schifffahrt dar.

Die Bergung des versunkenen Autos solle für die kommenden Tage organisiert werden. Die Wasserschutzpolizei Haldensleben ermittele zum Unfallhergang.