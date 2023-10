Nobitz - Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Nobitz im Altenburger Land gestorben. Der 47-Jährige war im Ortsteil Klausa aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und mit einer Straßenlaterne sowie zwei Bäumen zusammengestoßen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen sei der Mann am Sonntagabend noch an der Unfallstelle gestorben.