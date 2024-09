Prenzlau - Ein Autofahrer ist auf der B198 bei Hohengüstow (Landkreis Uckermark) gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Durch den Zusammenstoß geriet das Auto in Brand, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Demnach kam der Mann in der Nacht auf Montag mit seinem Auto in einer Linkskurve von der Straße ab. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Auto bereits in Flammen. Der Mann erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Bei dem Toten handelt es sich ersten Erkenntnissen zufolge um einen 35-Jährigen. Die Ermittlungen dauern an.