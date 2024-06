Beim Starten eines geparkten Autos rauscht der Wagen plötzlich in ein Krankenhausgebäude in Berlin-Falkenhagener Feld. Zwei Frauen und ein Baby hatten im Auto gesessen.

Berlin - Ein Auto ist in Berlin-Spandau durch die Fassade eines Klinikums gebrochen. In dem Wagen saßen die 62 Jahre alte Fahrerin, eine 25-Jährige und ihr Baby, sie wurden in dem Krankenhaus behandelt, wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte.

Die 62-Jährige hatte laut Polizei das Auto am Samstagmittag auf dem Krankenhausgelände im Ortsteil Falkenhagener Feld starten wollen. Dabei sei das Auto losgefahren, „ohne dass zuvor das Gaspedal betätigt wurde“, und in das Gebäude gerauscht.

Feuerwehrleute hätten den Wagen mit einem Kranfahrzeug aus dem Haus ziehen müssen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstag. In der früheren Rettungsstelle habe sich glücklicherweise niemand aufgehalten.