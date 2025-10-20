In der Nacht kommt ein Auto von der Straße ab, rammt einen Baum und endet im Graben. Die Folgen für den Fahrer sind tragisch. Und er ist nicht allein im Auto.

Wittmund - Bei einem schweren Unfall in Wittmund ist ein 35 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. In der Nacht kam der Mann mit seinem Wagen in einer Rechtskurve aus zunächst ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Dann prallte sein Wagen gegen einen Baum und landete schließlich im Straßengraben.

Der 35-Jährige aus Wittmund starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle, seine gleichaltrige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sie kam per Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.