Mitten in der Nacht kommt es im Vogtlandkreis zu einem schweren Autounfall. Für den jungen Fahrer kommt jede Hilfe zu spät.

Weischlitz - Bei einem Unfall in Weischlitz im Vogtlandkreis ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 24-Jährige wurde in der Nacht so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr barg ihn tot aus seinem Fahrzeug. Einsatzkräfte und Angehörige wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam der Wagen kurz hinter dem Ortsteil Rodersdorf in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Das Auto wurde wieder nach links geschleudert und blieb im linken Straßengraben auf der Seite liegen. Die Polizei ermittelt, warum das Auto von der Straße abkam. Zuvor hatte die „Freie Presse“ berichtet.