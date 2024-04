Zeven (dpa/lni) – - Ein 19 Jahre alter Fahrer ist in Zeven (Landkreis Rotenburg) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und hat dabei sich und seine beiden Mitfahrer schwer verletzt. Der Mann war aus zunächst ungeklärter Ursache am Sonntagabend von der Straße abgekommen und im Straßengraben mit einem Baum kollidiert, wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte. Seine beiden 18 und 19 Jahre alten Beifahrer konnten sich den Angaben zufolge im Anschluss selbstständig aus dem Pkw befreien. Der Fahrer selbst sei im Fahrzeug eingeschlossen gewesen und habe von Einsatzkräften der Feuerwehr gerettet werden müssen. Alle drei seien im Anschluss mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden.