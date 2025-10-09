Starker Regen, eine Kurve und ein tragischer Ausgang: Ein Autofahrer verliert bei Görlitz die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Ein Autofahrer prallt bei Regen nahe Markersdorf gegen einen Baum – für den 62-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)

Markersdorf - Ein 62-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Markersdorf (Landkreis Görlitz) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Mittwochabend bei starkem Regen auf der Straße von Markersdorf in Richtung Friedersdorf unterwegs, als er in einer Kurve ins Schleudern geriet. Sein Wagen rutschte über die Straße und prallte gegen einen Baum.

Der Fahrer zog sich dabei schwerste Verletzungen zu und starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Warum der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist noch unklar.