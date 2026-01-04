Ein 61-Jähriger verliert bei winterlichen Straßenverhältnissen im Salzlandkreis die Kontrolle über sein Auto. Der Zusammenprall mit einem Baum hat schlimme Folgen.

Der Wagen des 61-Jährigen prallte im Salzlandkreis gegen einen Baum – der Fahrer erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. (Symbolbild)

Straßfurt - Nachdem sein Auto gegen einen Baum auf einer Straße zwischen Brumby und Neugattersleben (Salzlandkreis) geprallt ist, ist ein 61 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Polizeiangaben zufolge war der Mann am Samstagvormittag unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam.

Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er später seinen Verletzungen. Nach ersten Einschätzungen gab es winterliche Straßenverhältnisse und Glätte. Eine abschließende Klärung der genauen Unfallursache steht jedoch noch aus.