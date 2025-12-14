Nach einem schweren Unfall auf der A4 bei Gera bleibt die Fahrbahn Richtung Dresden stundenlang gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern voraussichtlich bis zum Mittag an.

Gera - Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lkw ist auf der Autobahn 4 bei Gera ein Mensch gestorben. Das Auto sei in der Nacht zu Sonntag auf den Sattelzug aufgefahren und in Brand geraten, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Die Person im Auto sei gestorben.

Infolge des Unfalls ist die Autobahn in Richtung Dresden schon seit mehreren Stunden gesperrt. Die Autobahnpolizei schätzt, dass die Bergungs- und Aufräumarbeiten mindestens bis zum Mittag andauern.