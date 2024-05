Auto prallt an B6 gegen Baum: Zwei Tote

Klipphausen - Bei einem Unfall auf der B6 zwischen Dresden und Meißen sind zwei Insassen eines Autos ums Leben gekommen. Der Wagen sei am Dienstag in einer Kurve hinter Scharfenberg von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Der Beifahrer sowie eine weitere Mitfahrerin wurden tödlich verletzt. Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Angaben zur Identität der Unfallopfer lagen noch nicht gesichert vor, wie es hieß. Die Bundesstraße musste nach dem Unfall, der gegen 17.30 Uhr passierte, voll gesperrt werden.