Ein Auto prallt in Südbrandenburg gegen einen Baum. Als die Rettungskräfte am Unfallort eintreffen, kommt für zwei der fünf Insassen bereits jede Hilfe zu spät.

Drei Menschen wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. (Symbolbild)

Klettwitz - Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall im südbrandenburgischen Klettwitz ums Leben gekommen. Ein mit fünf Menschen besetzter Wagen kam am frühen Morgen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Zwei Insassen starben noch vor Ort, wie es hieß. Die drei anderen Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht, sie waren laut Polizei aber außer Lebensgefahr.

Zur Identität der Verunglückten sowie den Hintergründen des Unfalls machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben. Ob die winterlichen Straßenverhältnisse eine Rolle spielten, war unklar.