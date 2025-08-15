Bei einem Unfall im Kyffhäuserkreis sind ein achtjähriges Mädchen und seine Mutter schwer verletzt worden. Die Fahrerin verlor in Niederspier - einem Ortsteil der Gemeinde Greußen - am frühen Freitagmorgen offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einer Hauswand, teilte die Landespolizeiinspektion Nordhausen mit. (Symbolbild)

Niederspier - Bei einem Unfall im Kyffhäuserkreis sind ein achtjähriges Mädchen und seine Mutter schwer verletzt worden. Die Fahrerin verlor in Niederspier - einem Ortsteil der Gemeinde Greußen - am frühen Freitagmorgen offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einer Hauswand, teilte die Landespolizeiinspektion Nordhausen mit. Beide Insassen seien bei dem Unfall zwar schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden, heißt es weiter. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. An dem Wohnhaus entstand ein Sachschaden über mehrere zehntausend Euro. Das Gebäude ist weiterhin bewohnbar.