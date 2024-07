Hannover - Eine betrunkene 25-Jährige ist mit ihrem Auto in Hannover von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Bei dem Unfall in der Nacht wurden vier Fahrzeuginsassen zum Teil schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach kam die 25-Jährige mit ihrem Auto in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Die junge Fahrerin sowie ihre beiden 34 Jahre alten Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen, eine 24-Jährige im Wagen wurde leicht verletzt. Alle vier wurden vor Ort von Rettungskräften und einem Notarzt behandelt und dann ins Krankenhaus gebracht.

Ein Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wert von 1,0 Promille. Der 25-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 9.000 Euro. Die Beamten ermitteln nun unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Verkehrsunfalls gegen die 25-Jährige. Außerdem werden Zeugen gesucht.