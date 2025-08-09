Berlin - Ein schwerer Zusammenstoß mit einem Kleintransporter hat eine Berliner Straßenbahn aus dem Gleis gehoben. Nach Angaben der Polizei wurden vier Menschen leicht verletzt. Die Unfallmeldung über die Kollision in der Mehrower Allee in Marzahn-Hellersdorf ging um 7.24 Uhr bei der Polizei ein. Die Tram soll nun zurück in die Spur gesetzt werden. Über die Hintergründe des Unfalls sowie den Gesundheitszustand des Autofahrers war zunächst nichts bekannt.