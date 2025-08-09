Vor einem Jahr ist das Magazin von der damaligen Bundesinnenministerin verboten worden. Das Bundesverwaltungsgericht hob das Verbot auf. Das wird gefeiert - und mit Protesten begleitet.

Zu dem Sommerfest des Magazins kamen zahlreiche bekannte Namen der rechtsextremen Szene.

Naumburg - Rund 50 Menschen haben in Stößen (Burgenlandkreis) gegen das Sommerfest des rechtsextremen Magazins „Compact“ demonstriert. Nach Polizeiangaben wurden zu dem Sommerfest des Magazins rund 600 Teilnehmer erwartet. Im vergangenen Jahr fiel die Veranstaltung aus, weil das Innenministerium das Magazin im Juli 2024 verboten hatte. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hob das Verbot in diesem Jahr allerdings auf.

Nach Veranstalterangaben wird unter anderem der österreichische Rechtsextremist und frühere Kopf der Identitären Bewegung, Martin Sellner, bei dem Sommerfest einen Vortrag halten. Sellner ist vor allem für seine Positionen zum Thema „Remigration“ bekanntgeworden. Auch der in Thüringen bekannte Rechtsextremist Christian Klar kam zu dem Sommerfest.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft „Compact“ seit 2021 als erwiesen rechtsextremistische Bestrebung ein.