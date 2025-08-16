Zwei 14-Jährige fahren auf einem E-Scooter aus einem Waldweg auf die Straße. Ein Auto bremst, es kommt jedoch zum Zusammenstoß. Rettungshubschrauber bringen die Mädchen ins Krankenhaus.

Melle - Bei einem Zusammenstoß von einem Auto und einem E-Scooter in Melle sind zwei 14-jährige Mädchen schwer verletzt worden. Zwei Rettungshubschrauber brachten sie am Freitagabend in Krankenhäuser in Bielefeld und Osnabrück, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Vor Ort konnten die Rettungskräfte demnach eine Lebensgefahr bei beiden Mädchen nicht ausschließen, mittlerweile seien sie aber außer Lebensgefahr. Der 18-jährige Autofahrer war unter Schock, blieb aber unverletzt, hieß es.

Die beiden 14-Jährigen auf dem E-Scooter sind nach ersten Erkenntnissen von einem Waldweg auf die Straße gefahren und übersahen dabei ein Auto. Der 18-Jährige leitete noch eine Gefahrenbremsung ein - jedoch ohne Erfolg. Der E-Scooter und das Auto kollidierten. Die Unfallursache sei bislang noch unklar, hieß es.