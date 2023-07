Bösel - Bei einem Verkehrsunfall in Bösel (Landkreis Cloppenburg) ist am Freitagnachmittag ein 26-jähriger Mann schwer verletzt worden. Laut Polizeiinformationen von Samstag wurde der Mann auf seinem Kleinkraftrad von einem 33-jährigen Autofahrer übersehen und es kam, trotz Vollbremsung durch den Autofahrer, zum Zusammenstoß. Der 26-Jährige wurde schwer verletzt und musste von den Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Rahmen des Einsatzes stellten die Beamten fest, dass der schwer verletzte Kleinkraftradfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er besaß außerdem nicht die erforderliche Fahrerlaubnis und das Kleinkraftrad war nicht versichert. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.