Ein 21-Jähriger kommt mit seinem Wagen von der Straße ab und kollidiert mit einem Baum - er stirbt an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Embsen - Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist bei einem schweren Unfall in Embsen im Landkreis Lüneburg ums Leben gekommen. Am Sonntagabend war der junge Mann auf der Kreisstraße 20 zwischen Wetzen und Oerzen unterwegs, als sein Wagen nach links von der Straße abkam, wie die Polizei mitteilte. Dann rammte er einen Baum. Der 21-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Weitere Unfallbeteiligte gab es nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nicht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.