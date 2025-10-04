Großröhrsdorf - Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Großröhrsdorf (Landkreis Bautzen) sind zwei Menschen schwer verletzt worden und drei leicht. Nach Angaben des Lagezentrums Görlitz war eine Fahrerin gegen 22.30 Uhr mit ihrem Wagen auf der Bandweberstraße Richtung Bretnig in den Gegenverkehr geraten. Daraufhin kam es zum frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto.

Dabei wurde die 24 Jahre alte Fahrerin und eine Mitfahrerin dem Lagezentrum zufolge schwer verletzt, die anderen beiden Mitfahrer in ihrem Auto leicht. Die 21-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos sei leicht verletzt worden.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen des Lagezentrums auf 60.000 Euro. Die Unfallstelle sei zwischenzeitlich für den Autoverkehr gesperrt gewesen. Wie es zu dem Unfall kam, ermittele der Unfalldienst.