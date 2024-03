Hohenstein-Ernstthal/Zwickau - Auf der Autobahn 4 bei Hohenstein-Ernstthal hat ein Auto während der Fahrt Feuer gefangen und ist ausgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Zwickau am Mittwoch mitteilte. Der 18-jährige Fahrer war am Dienstagabend in Richtung Erfurt unterwegs gewesen. Zwischen den Abfahrten Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal (Kreis Zwickau) soll er ein Zischen vernommen haben. Dann sei im Motorraum das Feuer ausgebrochen, hieß es weiter. Dem 18-Jährigen sei es gelungen, den Wagen auf den Standstreifen zu steuern. Dort brannte das Auto völlig aus. Es entstand den Angaben zufolge Totalschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Die Fahrbahn in Richtung Erfurt war für etwa zwei Stunden voll gesperrt.