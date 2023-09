Dessau-Roßlau - Ein Mann ist mit seinem Auto in einen Fluss in Dessau-Roßlau geraten und gestorben. Der 55-Jährige habe am Samstag im Uferbereich der Jonitzer Mulde geparkt, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Mann den Parkplatz verlassen wollen. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr das Auto in den Fluss. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.