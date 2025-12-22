In Gießen kommt es zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Auto soll in eine Bushaltestelle gefahren sein, drei Menschen werden laut Polizei verletzt. Viele Fragen sind noch offen.

Auto fährt in Baustelle – was wir wissen und was nicht

In Gießen fuhr ein Auto in eine Bushaltestelle und verletzte mehrere Menschen. (Symbolbild)

Gießen - In Gießen ist ein Mann mit seinem Auto in eine Bushaltestelle gefahren und hat dabei drei Menschen verletzt, einen von ihnen schwer. Laut Mitteilung der Polizei wurde der 32-jährige Fahrer festgenommen.

Was wir wissen:

Ort: In Gießen ist es am Abend in der Südanlage zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen.

Ablauf: Ein 32-jähriger Mann ist laut Polizei gegen 16.30 Uhr am Montagnachmittag mit seinem Auto in eine Bushaltestelle gefahren. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Eine Person erlitt nach Polizeiangaben schwere Verletzungen. Nach ersten Ermittlungen war der Mann zuvor an einer Ampel in zwei andere Fahrzeuge geprallt. Trotz dieses Unfalls setzte er seine Fahrt fort. Kurz darauf fuhr er in die Bushaltestelle. Der Mann fuhr anschließend weiter, stoppte sein Fahrzeug jedoch später.

Ermittlungen: Der betroffene Bereich wurde von der Polizei abgesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Verdächtiger: Der 32-jährige Fahrer kommt laut Polizei aus Aserbaidschan und lebt in Gießen. Er wurde von der Polizei festgenommen.

Was wir nicht wissen: