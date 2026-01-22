Die Polizei wird am Morgen zu einem schweren Unfall in der Nähe von Berlin gerufen. Dort war ein Auto gegen einen Baum gefahren. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

Ahrensfelde - Ein Autofahrer ist in Ahrensfelde (Landkreis Barnim) mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren und dabei tödlich verletzt worden. Der 67 Jahre alte Mann erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Er saß demnach allein in dem Auto. Der Wagen kam aus zunächst unbekanntem Grund am Morgen von der Fahrbahn ab. Die Polizei ermittelt die Ursache. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.