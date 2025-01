Ein Auto rast auf der Autobahn 72 in das Heck eines Lasters - und brennt. Der Fahrer kann sich aus dem Wagen retten, wird aber schwer verletzt.

Zwickau - Ein Auto ist auf der Autobahn A72 südlich von Zwickau gegen den Sattelauflieger eines Lasters gerast und hat Feuer gefangen. Der 32-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Er konnte sich jedoch selbstständig aus seinem brennenden Wagen befreien.

Der Mann war den Angaben zufolge in Richtung Leipzig mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Wie es genau zu dem Unfall in Höhe des Parkplatzes Niedercrinitz kam, war zunächst unklar. Die Feuerwehr musste löschen und zudem ausgelaufene Flüssigkeiten binden. Die Richtungsfahrbahn war mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde am Anschluss Zwickau-West abgeleitet. Der Schaden wurde mit 20.000 Euro angegeben.