Am Donnerstag kracht es auf der Autobahn bei Magdeburg am Ende eines Staus. Eine Frau wird bei dem Unfall schwer verletzt.

Auto fährt auf A14 bei Magdeburg in Stauende

Ein Polizeifahrzeug steht auf dem LKW-Parkplatz Plötzetal an der A14.

Magdeburg - Bei einem Auffahrunfall am Ende eines Staus sind auf der A14 zwei Frauen verletzt worden, eine von ihnen schwer. Ein Auto fuhr am späten Donnerstagvormittag zwischen den Anschlussstellen Magdeburg-Stadtfeld und Wanzleben Richtung Dresden auf einen anderen Wagen auf, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Ein Fahrzeug wurde in den Graben geschoben. Die Autobahn war zwischenzeitlich gesperrt. Bei den Verletzten soll es sich um eine 40-Jährige und eine 64-Jährige handeln. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ über den Unfall berichtet.